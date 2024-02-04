Украинский военный рассказал об обороне и факторах успеха в войне: что важно

Он озвучил три основных фактора нашего успеха в этой войне.

Об обороне и факторах успеха в войне высказался генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос.

Об этом он заявил во время "Рандеву с Яниной Соколовой".

"Можно даже залить все бетоном, затянуть "колючкой" и заставить все минами, но если не будет обученных людей, которые прикроют подход врага к этим фортификационным сооружениям, то враг их все равно разминирует и увлечет. Поэтому вопрос становится значительно шире. Экономика, обученный" человеческий ресурс мощный и мегамотивированный и фортификационное оборудование местности – это три основных фактора нашего успеха в этой войне", — отметил военный.

Напомним, что раньше мы рассказывали о тяжелой ситуации на Купянском направлении: что хочет враг и есть ли у него шансы.

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