Украинский военный вынужден был ехать в тамбуре поезда: в чем причина (фото)

Стояния в тамбуре для военного можно было избежать, если бы получилось проявить больше гибкости и уважения.

Военнослужащий Нацгвардии по дороге от Киева до Чернигова вынужден был ехать в тамбуре поезда, потому что ему не разрешили занять свое место согласно приобретенному билету из-за его служебной собаки — лабрадора.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook украинский журналист и военнослужащий ВСУ Вахтанг Кипиани.

Военнослужащий Нацгвардии в тамбуре поезда / Фото: Вахтанг Кипиани / Facebook

“Укрзализныця настаивает — только выкупленное купе дает основание для проезда с собакой выше 45 сантиметров. Почему не 40 или 50, вопрос интересный, но не сейчас. Представляя как пишутся рапорты и как подписываются – могу только представить, что сказали бы командир и финслужба на идею оплатить целое купе. В переводе на простой язык — "это твои проблемы, поезжай и не компостируй мозги", — заметил он.

По словам Кипиани, стояния в тамбуре для военного можно избежать, если бы удалось проявить больше гибкости и уважения к человеку в военной форме.

"Уверен, что можно было пересадить одного человека в начале или в конце вагона "Интерсити" — там, где немного больше места — и этой досадной истории бы не было", — предположил он.

Напомним, ранее офицер ВСУ, пишущий под ником Ночной сталкер, рассказал, почему не верит в слова "Спасибо ВСУ".

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