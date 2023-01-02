Украинский военный записал трогательную колыбельную для новорожденного сына: малыш спал на папиной гитаре (видео)

В начале зимы бывший работник ИТ-компании, а теперь разведчик-артиллерист, стал отцом, а в новогоднюю ночь спел колыбельному сыну.

Офицер Вооруженных сил Украины Олег Берестовой записал видео с новорожденным сыном, на котором он поет малышу колыбельную о защите украинского неба и "хлопках" для России.

Видео набрало около полумиллиона просмотров в TikTok.

До полномасштабного вторжения РФ в Украину Олег являлся менеджером ИТ-компании Uklon и занимался развитием перспективных бизнес-направлений. Война изменила в его жизни все. Теперь он в составе воинского подразделения проводит артиллерийскую разведку и занимается рекрутингом в ВСУ.

Во время войны произошло и приятное событие в его жизни – 1 декабря у Олега Берестового родился сын Теодор.

“Благодарю всех воинов, которые дали возможность сыну родиться в Украине. Спасибо любимой жене, что выдержала эти 9 месяцев одна... Спасибо всем, кто помогал мне и моим ребятам. Благодаря вам (без преувеличений), я могу видеть сына, а сын будет меня знать”, — написал он тогда в соцсети.

В новогоднюю ночь Олег Берестовой записал трогательную колыбельную для своего малыша с очень оригинальным текстом – на украинском и английском языках.

“Спи, котику милий, працюють Збройні сили. Небо опалиться дронами, на Росію летять бавовнами”, — спел военный.

Во время исполнения колыбельной малыш Теодор мирно спал на деке папиной гитары, бережно застеленной мягким покрывалом.

"Спасибо побратимам за возможность спеть новогоднюю колыбельную сына", — написал он в комментарии к видео.

В комментариях украинцы признаются, что эта колыбельная трогает до слез.

“Мурашки! Пусть все будет хорошо”, “Боже, который ангелочек лежит”, “У меня нет слов, это невероятно трогательно”, “Умилили до слез”, “Счастье вам и малышу, берегите себя”, “Дай Бог вам здоровья и мирной жизни. Лучший папа”, — пишут в Сети.

Напомним, украинский военный в упор встретился с врагом под Бахмутом и получил ранения, но, несмотря на это, выздоровел и наконец женился на любимой девушке.

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