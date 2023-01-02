Украинский военный записал трогательную колыбельную для новорожденного сына: малыш спал на папиной гитаре (видео)

В начале зимы бывший работник ИТ-компании, а теперь разведчик-артиллерист, стал отцом, а в новогоднюю ночь спел колыбельному сыну.
Офицер Вооруженных сил Украины Олег Берестовой записал видео с новорожденным сыном, на котором он поет малышу колыбельную о защите украинского неба и "хлопках" для России.
Видео набрало около полумиллиона просмотров в TikTok.
До полномасштабного вторжения РФ в Украину Олег являлся менеджером ИТ-компании Uklon и занимался развитием перспективных бизнес-направлений. Война изменила в его жизни все. Теперь он в составе воинского подразделения проводит артиллерийскую разведку и занимается рекрутингом в ВСУ.
Во время войны произошло и приятное событие в его жизни – 1 декабря у Олега Берестового родился сын Теодор.
“Благодарю всех воинов, которые дали возможность сыну родиться в Украине. Спасибо любимой жене, что выдержала эти 9 месяцев одна... Спасибо всем, кто помогал мне и моим ребятам. Благодаря вам (без преувеличений), я могу видеть сына, а сын будет меня знать”, — написал он тогда в соцсети.
В новогоднюю ночь Олег Берестовой записал трогательную колыбельную для своего малыша с очень оригинальным текстом – на украинском и английском языках.
@berestovy Мои итоги года: у меня родился сын, and ukrainian army on action! # ссу #ukrainian #army #lullaby ♬ оригинальный звук — Oleh Berestovy
“Спи, котику милий, працюють Збройні сили. Небо опалиться дронами, на Росію летять бавовнами”, — спел военный.
Во время исполнения колыбельной малыш Теодор мирно спал на деке папиной гитары, бережно застеленной мягким покрывалом.
"Спасибо побратимам за возможность спеть новогоднюю колыбельную сына", — написал он в комментарии к видео.
В комментариях украинцы признаются, что эта колыбельная трогает до слез.
“Мурашки! Пусть все будет хорошо”, “Боже, который ангелочек лежит”, “У меня нет слов, это невероятно трогательно”, “Умилили до слез”, “Счастье вам и малышу, берегите себя”, “Дай Бог вам здоровья и мирной жизни. Лучший папа”, — пишут в Сети.
Напомним, украинский военный в упор встретился с врагом под Бахмутом и получил ранения, но, несмотря на это, выздоровел и наконец женился на любимой девушке.
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