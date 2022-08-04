Украинский воин 3 недели воевал на фронте с элементом кассетной бомбы в позвоночнике

Во Львове у 44-летнего бойца обнаружили постороннее тело в позвоночнике.

"Стрелка" от кассетной бомбы сломала мужчине два поясничных позвонка и застряла в позвоночнике.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

44-летний украинский военный почти 3 недели воевал на передовой со сломанным позвоночнике. В бою мужчина даже не заметил, как "стрелка" от кассетной бомбы застряла в его теле. За помощью к медикам воин обратился только к повышению температуры и началу донимать боль в пояснице.

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На приеме у врача боец предположил, что у него радикулит.

Как рассказал врач военно-полевого госпиталя, львовский сосудистый хирург Тарас Кобза, бойца направили на рентген. Результаты на снимках повергли в шок медиков.

"При обстреле элемент кассетной бомбы, так называемая "стрелка", попала в левое подреберье, сломала тела двух позвонков в поясничном отделе позвоночника и застряла в позвоночнике. Боец попал под обстрел еще 13 июля, а к нам обратился только в начале августа. Он практически три недели воевал со сломанным позвоночником", – рассказал Тарас Кобза.

"Стрелка" кассетной бомбы сделала незаметный прокол кожи, а из-за адреналина на поле боя военный на него даже не обратил внимания. Обломки сломанных позвонков могли повредить нервы, сосуды, но, к счастью, этого не произошло.

Бойца из зоны боевых действий отправили в одну из больниц в более безопасный регион, где он будет проходить лечение.

Напомним, что в ночь на 4 августа, в районе Антоновского железнодорожного моста ВСУ нанесли мощный удар.

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