Украинский воин взял в плен земляка из родного села на Запорожье

Встреча односельчан на фронте: один в ВСУ, другой в рядах оккупантов

Реклама

Украинский защитник на фронте захватил в плен военное российской армии, с которым рос в одном селе в Запорожской области.

О поступке своего бойца рассказала отдельная механизированная бригада.

Инцидент произошел на одной из позиций фронта в Харьковской области.

Реклама

«Боец с позывным „Вольт“ защищает Украину, а его собеседник — солдат вражеской армии, взятый в плен одним из подразделений нашей бригады, но они оба — земляки из Запорожской области», — говорится в сообщении.

Оба родом из села Большая Знаменка, что в Каменско-Днепровском районе Запорожской области, которое находится под оккупацией РФ.

Пленный Владимир Башмаков рассказал, что после оккупации россияне запретили местным жителям выходить из дома, введя круглосуточный комендантский час. Тех, кто не повиновался российским порядкам, хватали, избивали и «сажали в яму». Также селян принудили получить российские паспорта.

В конце концов, он с семьей переехал в Краснодарский край России. Когда ему исполнилось 18 лет, пришла повестка в армию РФ. В России никто не спорит с военкоматом, поэтому парня без разговоров забрали в оккупационное войско.

Реклама

Житель Запорожской области, воевавший в Армии РФ

«Я не хотел идти на срочную службу, потому подписал контракт, чтобы служить на корабле. Две недели пробыл в порту в Севастополе, затем меня передали 810 бригаде вооруженных сил России. Оттуда я попал на войну. Я в шоке, я не ожидал, что меня отправят на войну. Нормальной подготовки не было. Нас две недели гоняли полигоном. Лишь несколько раз стреляли из автоматов и два раза бросали гранаты», — рассказал пленный.

«Вольт» признается, что не помнит пленного, но не исключает, что мог пересекаться с ним в детстве.

«Это очень странно, интересный случай. Казалось, что такого не может произойти, это для меня немного шок — встретил своего земляка, молодого парня. В селе Большая Знаменка жила бабушка и двоюродные братья. Я знаю этот район, был там в детстве и во взрослом возрасте. Вот так оно произошло», — рассказал украинский боец.

«Это пример того, что будет с людьми там, куда приходит Россия. Что будет, если отдать украинские территории — это, прежде всего, отдать врагу людей, которых потом отправят воевать против нас», — подытожили в 158-й бригаде.

Реклама

Ранее сообщалось, что на фронте среди пленных армии РФ есть жители оккупированных Запорожской и Херсонской областей. Среди них даже ветераны АТО, защищавшие Украину до 2022 года, оказались в оккупации после 24 февраля 2022-го и теперь враг их погнал «смывать грехи».