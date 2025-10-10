Украинский вуз интегрирует мировые практики металлургического образования в Украине

Реклама

Профессор университета Владимир Пашинский прошел месячную стажировку в Danieli Academy (Италия) — учебном центре одной из трех крупнейших компаний мира по производству металлургического оборудования. В ходе стажировки он ознакомился с работой заводов ABS, Pittini, Trametal, Arvedi Servola и Voestalpine (Австрия), где большинство операций выполняется автоматизированно или роботизировано.

По словам преподавателя, такие программы позволяют лучше понять, как в Европе внедряются современные технологии, системы безопасности и экологические стандарты в производстве стали. Полученные знания планируется использовать для обновления учебных программ университета.

В ходе стажировки Пашинский также принял участие во встрече Ассоциации литейных предприятий Италии (ASSOFOND) и провел ряд рабочих встреч с представителями технических команд компаний-партнеров.

Реклама

Курс проходил на английском языке, что стало дополнительным элементом профессиональной подготовки, ведь международная техническая коммуникация постепенно становится стандартом в современном промышленном образовании.

Университет рассматривает такие стажировки как часть формирования обучающей системы, где украинские специалисты получают доступ к передовым практикам и технологиям, уже определяющим развитие мировой металлургии.

Как известно, университет Метинвест Политехника основала компания Метинвест Рината Ахметова – это первый частный горно-металлургический вуз в Украине. Сейчас в нем учится более 600 студентов, среди них 52 ветерана, для которых образование становится не только возможностью обрести новую профессию, но и важным этапом возвращения к мирной жизни.

Программы Метинвест Политехника включают металлургию, горничество, механику, ИТ, автоматизацию, электроинженерию и безопасность труда. Обучение совмещает теорию с практикой на производствах Метинвеста Рината Ахметова. Самые успешные студенты получают стипендии, гранты, предложения работы и стажировку за границей.