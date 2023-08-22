Украинский защитник "Самурай", потерявший оба глаза на войне, женился (трогательные фото)

Сапер Владислав Ещенко получил тяжелое ранение во время выполнения боевого задания и потерял оба глаза.

Сапер из Донбасса, 24-летний Владислав Ещенко на позывном "Самурай", потерявший зрение на войне, женился на своей любимой Валерии.

Трогательной историей и фотографиями по свадьбе поделились фотографы Константин и Влада Либеровы в Instagram.

"Имели честь присутствовать на свадьбе настоящего героя, Владислава Ещенко, известного как "Самурай". Мы знакомили вас с Владом несколько месяцев назад. Сапер и доброволец, он получил тяжелое ранение во время выполнения боевого задания. Влад потерял оба глаза и возможность видеть мир. Однако, даже это не смогло его сломить", – говорится в сообщении.

По их словам, Владислав Ещенко активно делится опытом с военными, которые полностью или частично потеряли зрение на войне, помогает им искать необходимую информацию и "показывает на собственном опыте, что жизнь не заканчивается на этой точке".

Девушка Власти Валерия во всем поддерживают любимого. Когда Влад сделал ей предложение руки и сердца, она согласилась стать его женой.

Свадьба Власть и Валерия / Фото: Константин и Власть Либеровы

"Эта история о несокрушимости, да. А еще о великом горе, которое принесла Россия с собой. Если бы не война, этот молодой жизнерадостный парень мог бы видеть свою красивую невесту в самый важный для них день", — отмечают Константин и Влада Либеровы.

Ранее мы писали, что Владислав Ещенко вместе со своим другом Артемом создали общественную организацию "Увидеть победу" для защитников, потерявших зрение во время боевых действий.

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