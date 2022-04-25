Украинский защитник сбил супер-пупер вертолет РФ на второй день после того, как впервые научился пользоваться "Иглой"

Военнослужащий ВСУ в свой день рождения сделал себе и украинцам отличный подарок — сбил вражеский вертолет К-52.

Удачный выстрел из ПЗРК "Игла" был произведен 21 апреля на территории Запорожской области.

Об этом "Военному телевидению Украины" рассказали воины подразделения, где служит стрелок, сообщает Генеральный штаб ВСУ

В тот день в Запорожской области день был урожайным. Над территорией области в тот день сбили три вражеских воздушных судна. Ка-52 "Аллигатор" — российский разведывательно-ударный вертолет нового поколения — гордость России "приземлил" молоденький паренек выстрелом из ПЗРК "Игла".

Случилось это в день рождения героя и на следующий день после того, как его научили пользоваться "Иглой".

"До этого он сидел на позиции наблюдательной. Сидел в окопчике. Здесь вышел: на тебе трубу, вот как пользоваться. На следующий день, на день рождения, сбил вертолет!" – рассказал командир подразделения, где служит стрелок.

По замыслам россиян, вертолеты должны были прикрывать ударные колонны во время штурма позиций ВСУ. Вертолеты украинские защитники уничтожили, поэтому колонна из 15 танков и 5 машин с пехотой пошла назад, потому что без воздушной поддержки у них ничего не получилось.

Потеря вертолетов расстроила россиян, поэтому они в течение 4 часов после этого из мести накрывали позиции ВСУ из артиллерии и минометов.

Напомним, что российские оккупанты в Украине дезорганизованы, саботируют приказы руководства и даже случайно сбили собственный самолет.

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