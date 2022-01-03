Украинский журналист Цымбалюк, которому "шьют" экстремизм, покинул Россию из-за угрозы жизни

Роман Цимаблюк уже больше 10 лет работал в столице РФ для информагентства УНИАН и является единственным украинским журналистом в Москве.

Украинский журналист, корреспондент агентства УНИАН в Москве Роман Цимбалюк, обвиняемый в разжигании вражды, покинул Россию из-за угрозы жизни.

Об этом он рассказал в интервью hromadske.

" Я уехал из Российской Федерации, поскольку считаю, что есть угроза моей личной безопасности. Российская хунта, кажется, себя проявила ", — сказал Цымбалюк.

Ранее прокуратура Москвы отозвала вызов на допрос украинского журналиста, в то же время сам Цымбалюк считает, что его могут позвать снова. "Сейчас они якобы говорят, что отозвали вызов на допрос, но это не значит, что его не будет снова», — сказал Цымбалюк.

«Россия сегодня понимает только силу» — украинский журналист Роман Цимбалюк о пресс-конференции Путина и возможности полномасштабной войны России и Украины pic.twitter.com/QLqsMWZE3w — hromadske (@HromadskeUA) January 3, 2022

Он рассказал, что на допрос пришел его адвокат, однако когда он явился в суде, ему сказали, что отозвали повестку. "Вместо меня пришел (на допрос — ред.) мой адвокат, а прокуроры почему-то на эту "стрелку" не пришли. Кто-то в соседнем кабинете защитнику сказал, что они отозвали повестку. Так оно или не так? Пока очень мало информации. Но я не буду спешить в Россию, потому что не хочу становиться заложником Кремля и ждать, пока меня обменяют ", — сказал он.

Напомним, украинского журналиста России обвинили в экстремизме. Против него уже готовят несколько дел – по 20.3.1 (разжигание ненависти или вражды – ред.) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. По словам Цымбалюка, администрация президента России инициировала против него "не просто травлю, а дело вполне реальное, с вызовом в прокуратуру".