Украинский журналист-расследователь издал книгу о Медведчуке: подробности (фото)

Журналист-расследователь Максим Савчук издает книгу "1937" о задержанном куме Путине Викторе Медведчуке.

Книга "1937" является своеобразным расследованием Максима Савчука о пророссийском политике-бизнесмене Викторе Медведчуке, которого задержали по подозрению в госизмене.

Об этом сообщает Media Development Foundation.

"1937" — это книга о поиске, о неожиданных и подчас шокирующих находках, о часовых чатах на бронированный мерседес с номером "1937", об ответах Виктора Медведчука на прямые неудобные вопросы.

"А еще это книга о расследовательской журналистской кухне, о наблюдательности, терпеливости и настойчивости. И о том, что если в темной комнате скрывается черная кошка, то ее можно найти. Даже больше — ее нужно найти", — говорится в сообщении.

Свой гонорар за книгу автор намерен отдать на нужды вооруженных сил Украины.

К слову, Максим Савчук – победитель украинского Национального конкурса журналистских расследований 2021 года. Свою награду он и соавторы программы "Схемы: коррупция в деталях" получили за расследование "Американская мечта" Виктора Медведчука. Как пророссийский политик-бизнесмен, под санкциями осваивает рынок нефтепродуктов в США.

Книга "1937" / Фото: Media Development Foundation

Напомним, Песков заявил, что об обмене Медведчука на украинских военных из Мариуполя вообще речь не идет.

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