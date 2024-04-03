Украинское кино усиливает наше право на собственную идентичность - Филипп Ильенко

Успешные украинские кинопроекты содействуют усилению позиций Украины в мире. Об этом в интервью изданию «Цензор» рассказал экс-глава Государственного агентства Украины по вопросам кино, актер, продюсер и киносценарист Филипп Ильенко.

«Пока мы не утвердим право иметь свою идентичность за рубежом, нам и дальше многие будут говорить: да вы просто прекратите воевать — и все», — отмечает Филипп Ильенко.

По мнению знатока кино, главными достижениями киноиндустрии Украины в течение прошлого года является сохранение самой индустрии, рост показателей проката украинских фильмов при всех негативных факторах, а также Оскар фильма «20 дней в Мариуполе». Вместе с тем, Филипп Ильенко акцентировал и на тех моментах, которые нуждаются в скорейшем обновлении.

«Говоря о политике в области государственного управления, мы часто забываем об инфраструктурных вещах. В Украине огромное кинематографическое наследие, которым эффективно, к сожалению, никто не занимается. Вот в Украине есть государственные киностудии. Их только в Киеве – 4 фактически государственных предприятия в области кинематографии, которые находятся в состоянии медленной стагнации. И этот вопрос не только к современной власти, но и ко всем предыдущим властям, что каких-либо реформ, с этим связанных, к сожалению, не происходит. Хотя даже я, будучи главой Госкино (тогда эти предприятия не относились к сфере управления Госкино) предлагал способы решения дальнейшей судьбы государственных киностудий и вообще государственных предприятий в области кинематографии», — рассказал Ильенко.

Среди таких предложений – отказ от неэффективной советской модели и создание акционерных предприятий. Это, по мнению Ильенко, один из инструментов, который позволит изменить модели управления и спасти киностудию от упадка.

«Сегодня этих государственных киностудий много. Они занимаются теоретически одним и тем же (но действительно очень по-разному), и в основном это какая-то такая пассивная деятельность. В лучшем случае сдают в аренду свои помещения. Хорошо, если это все происходит согласно действующему законодательству, говорит Ильенко. – Они просто физически разрушаются. Я не раз посещал аналогичные структуры у наших ближайших соседей. Там они давно работают на западных рынках и на собственном рынке в том числе, существуют в формате кино производственных фабрик».