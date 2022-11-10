Украинское контрнаступление на Херсон удалось без необходимости крупных наземных операций — ISW

Начавшееся с августа украинское контрнаступление на херсонском направлении показало себя хорошо скоординированной кампанией блокирования, чтобы заставить ВС РФ отойти через Днепр без необходимости крупных украинских наземных наступательных действий.

Об этом идет речь в ежедневном отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Украинские силы участвовали в целенаправленной и хорошо выполненной кампании с целью нацелить на российские районы концентрации, военные средства и логистические узлы по всей Херсонской области, чтобы сделать российские позиции на западном берегу небоеспособными без больших масштабных и затратных наземных маневров для освобождения территории", – говорится в отчете Института.

Отмечается, что ВСУ совершали постоянные атаки на мосты через реку Днепр и нацелились на центры поставок и склады боеприпасов на восточном берегу Днепра, что ухудшало способность ВС РФ опрокидывать силы на правый берег. Украинские силы соединили эти удары с благоразумными и успешными наземными атаками на ключевые места, такие как Давидов Брод.

"Эта кампания принесла результаты. Суровикин прямо признал, что российские войска не могут обеспечить свою группировку в Херсоне и прилегающих районах из-за украинских ударов по критически важным российским линиям поставок на западный берег. Российские источники отметили, что уход является естественным следствием целенаправленных и систематических украинских ударов, которые стоили ВС РФ на правом берегу главных артерий снабжения, что постепенно истощило их общую силу и возможности", — отмечают аналитики Института.

В то же время, они сомневаются, что вывод войск из Херсона — это ловушка для ВСУ, поскольку еще раньше были признаки того, что российские силы, военные и экономические активы и оккупационные элементы постоянно отступают с правого берега через реку Днепр.

"Российское командование, безусловно, будет пытаться замедлить украинское продвижение, чтобы поддерживать упорядоченное отступление, и некоторые силы могут остаться, чтобы задержать украинские войска в самом городе Херсоне, но эти бои будут средством для выведения как можно большего количества российских подразделений в надлежащем порядке", — считают аналитики Института изучения войны

Напомним, что вчера, 9 ноября, Минобороны РФ заявило о плановом отступлении российских войск с правого берега Херсона. В Минобороны Украины заявили, что россиянам верить нельзя, поэтому нужно быть готовыми к любому развитию событий.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежедневном вечернем обращении к украинскому народу заявил, что просто так из Херсона никто не уходит.

В Офисе президента уход ВС РФ из Херсона считается подготовкой России к поражению в войне против Украины.

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