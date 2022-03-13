"Украинское мороженко такое ох*енное": СБУ перехватила разговор оккупантов, мародерствующих на Сумщине

Российский военный рассказал своей любимой, какие в Украине вкусные и дешевые продукты и как они мародерствуют в магазинах.

Служба безопасности Украины перехватила очередной разговор российских военных, мародерствующих в Сумской области.

Как информирует СБУ, на этих пленках слышно, как российские оккупанты в Сумской области грабят магазины и даже дома украинцев. Ищут сигареты, алкоголь и лакомство, выносят из помещений ноутбуки, телевизоры и другую технику, а сами дома сжигают.

Захватчики в поисках "трофеев" разбивают школы, детсады и даже снимают колеса с автомобилей, чтобы привезти домой.

"А украинское мороженко оно такое ох*енное! Пацаны магазин хлопнули, принесли мороженое! Я его ел, бл*, такое ох*нное мороженое!", — сказал российский военный, чей телефонный разговор перехватила СБУ.

В ответ родня оккупанта пожаловалась, что теперь у них не будут показывать Премьер-лигу по телевизору.

Напомним, СБУ также перехватила разговор оккупантов под Киевом, в котором они рассказывают, как задерживали мирных жителей как заложников, хвалятся мародерствами и в восторге от того, как хорошо живут люди в Украине, в отличие от России.