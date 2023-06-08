Украинское образование ждет трансформация: Шмыгаль рассказал о реформе в учебных заведениях

Образование в Украине ожидает перезагрузка. В частности, правительство продолжает реформу Новой украинской школы для 5-9 классов.

Об этом на своей странице написал премьер-министр страны Денис Шмигаль.

"Сегодня провели совещание с вице-премьером Федоровым, министром образования Лесным и другими стейкхолдерами о новом качестве образования. Продолжаем реформу Новой украинской школы. Вводим для 5-9 классов. Особое внимание доступности дошкольного образования. Кардинально трансформируем профтехобразование. Нас ждет многолетнее восстановление Украины, поэтому важно иметь качественных специалистов в разных сферах", — подчеркнул Шмыгаль.

Он также акцентировал, что на безопасность в украинских школах было выделено 1,5 млрд гривен. Эти деньги пойдут на обустройство укрытий.

"Украинское образование, как и украинское государство, ждет большая трансформация. Мы не просто восстановим, что разрушили российские террористы. Мы построим новое качество образования для европейской Украины. Уже сейчас разрабатываем новые пилотные проекты, уникальные решения и готовим план изменений всех образовательных звеньев", — подчеркнул премьер-министр.

Напомним, что каждое коммунальное предприятие в Киеве обязательно должно иметь ответственного за укрытие. Это лицо должно следить за состоянием и доступом к хранилищу.

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