Глава МИД Андрей Сибига / © МИД Украины

Россия должна осознавать, что с сегодняшнего дня не будет ни одного безопасного места на их территории, украинское оружие достанет любые российские военные объекты.

Об этом заявил журналистам в кулуарах Варшавского форума безопасности глава МИД Украины Андрей Сибига, комментируя слова спецпредставителя президента США Кита Кэллога о том, что Дональд Трамп санкционировал дальнобойные удары Украины по России.

«Украина защищает свою независимость, основываясь на праве самозащиты в соответствии с 51 статьей устава ООН. И Россия должна четко отдавать себе отчет, что на сегодня и в будущем не будет ни одного безопасного для них места, и что украинское оружие и украинская армия достанет любые военные объекты на их территории. Мы уже доказали, что такое мощь украинского оружия», — подчеркнул Сибига.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с Дональдом Трампом 23 сентября его американский коллега поддержал право Украины на ответные удары по энергетике России. Глава государства подчеркнул, что такой подход должен относиться и к заводам по производству дронов или ракетных объектов, несмотря на их хорошую защищенность.

Кроме того, Зеленский предупредил Россию об ответных ударах в случае энергетического террора. По его словам, если РФ попытается устроить блекаут в столице Украины, такая же участь постигнет и Москву. Президент заявил, что Кремль должен четко отдавать себе отчет в последствиях своей агрессивной политики.