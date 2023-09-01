Украинское оружие, ситуация на фронте и доклад руководителя ГУР: Зеленский обратился к украинцам

Наше государство продолжает давать достойный отпор агрессору по всем направлениям.

Украинский лидер провел очередное заседание Ставки. Фактически сегодня все о ситуации на фронте.

Об этом заявил в своем обращении, 1 сентября, президент Украины Владимир Зеленский.

О чем говорилось

В заседании приняли участие главнокомандующий ВСУ и командующие. Закрытый доклад представил руководитель ГУР Кирилл Буданов.

По словам лидера, обсуждалась ситуация на востоке, на юге, на левом берегу Херсона. Отдельное внимание было уделено вопросу боеприпасов, ракет для ПВО, техники и украинского производства оружия.

"Много разных нюансов, много разных деталей. Ключевое – дать нашим воинам еще больше необходимого для наступательных операций, для разминирования, для эвакуации раненых бойцов. Каждый из участников Ставки четко понимает, что должен делать", – отметил президент.

Также читайте Зеленский презентовал новое образовательное приложение "Мрия": каковы его функции

Кроме того, было совещание с милицией. Они продолжают очищать государство от тех, кто до сих пор пытается ослаблять Украину изнутри.

"Осень должна быть плодотворной в этом вопросе – именно для Украины", – резюмировал Владимир Зеленский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что война России против Украины может завершиться и в 2023 году. Однако есть определенные условия. В частности, предстоят успехи ВСУ на фронте.

Читайте также: