- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 23
- Время на прочтение
- 1 мин
Украинское производство крылатых и баллистических ракет: Федоров поделился деталями
Государство должно поддержать предпринимателей, чтобы они инвестировали в высокотехнологичное оборудование и тестирование.
Сегодня Украина уже финансирует разработки крылатых и баллистических ракет. Это происходит в рамках государственной грантовой программы.
Об этом в эфире "Мы Украина" сказал вице-премьер-министр Михаил Федоров.
"Грантовая программа прошла путь трансформации и на сегодняшний день она поддерживает наши приоритеты, которые есть у президента, военных, Ставки, Генерального штаба", - сказал Федоров.
Он добавляет, что государство также готовит поддержку производителям взрывчатых веществ, что является определенным вызовом.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил успешные испытания новой ракеты "Рута".