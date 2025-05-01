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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Украинское производство крылатых и баллистических ракет: Федоров поделился деталями

Государство должно поддержать предпринимателей, чтобы они инвестировали в высокотехнологичное оборудование и тестирование.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Украинская крылатая ракета

Украинская крылатая ракета

Сегодня Украина уже финансирует разработки крылатых и баллистических ракет. Это происходит в рамках государственной грантовой программы.

Об этом в эфире "Мы Украина" сказал вице-премьер-министр Михаил Федоров.

"Грантовая программа прошла путь трансформации и на сегодняшний день она поддерживает наши приоритеты, которые есть у президента, военных, Ставки, Генерального штаба", - сказал Федоров.

Он добавляет, что государство также готовит поддержку производителям взрывчатых веществ, что является определенным вызовом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил успешные испытания новой ракеты "Рута".

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