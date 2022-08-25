"Украинское сердце разрывается от слов Папы": Кулеба заявил о беспрецедентном случае в МИД

Апостольский нунций уже был в МИДе.

Министерство иностранных дел пригласило апостольского нунция в Украине архиепископа Висвалдаса Кулбокаса из-за того, что накануне Папа Римский Франциск назвал погибшую дочь российского пропагандиста "невинной жертвой войны". Поэтому в МИД выразили разочарование этими словами.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил на совместном с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо брифинге в Киеве.

"Мы внимательно ознакомились с полной цитатой Папы Франциска и, во-первых, приняли решение пригласить в Министерство иностранных дел апостольского нунция для выражения разочарования Украины этими словами", — сказал Кулеба.

Он также сообщил, что сегодня, 25 августа, нунций был в МИДе, и вскоре появится заявление на этот счет с деталями. Глава украинской дипломатии отметил, что само по себе приглашение нунция в министерство является случаем достаточно беспрецедентным и говорит само за себя.

"А во-вторых, скажу прямо, что украинское сердце разрывается от слов Папы. Это было несправедливо", — добавил министр.

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