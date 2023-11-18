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Украинское судно с зерном наткнулось на морскую мину – Reuters

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Украинское судно с зерном наткнулось на морскую мину – Reuters

Мина в море/Фото из открытых источников

Официально украинская сторона не комментировала инцидент.

Торговое судно, перевозившее зерно, получило легкие повреждения у берегов Украины. Вероятно, оно подорвалось на плавучей морской мине.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в правительстве Украины.

Что известно.

В издании отмечают, что речь идет о балкере Georgia S под флагом Либерии, который с грузом пшеницы вышел из порта "Южный". Вполне вероятно, что судно наткнулось на плавучую морскую мину. По данным поставщика услуг по отслеживанию судов и морской аналитики MarineTraffic, зерновоз направлялся в румынский порт Констанца.

По данным журналистов, судно получило незначительные повреждения.

Напомним, после выхода РФ из "зернового соглашения" она неоднократно атаковала украинскую портовую инфраструктуру. Так, в среду 8 ноября Россия обстреляла порт в Одесской области. Под удар попало судно под флагом Либерии, есть погибший.

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Дата публикации
Просмотры
191
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