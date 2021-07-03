Украинское судно в Черном море подало сигнал бедствия: что случилось

Украинское судно в Черном море подало сигнал бедствия: что случилось

Сейчас его катером буксируют в порт Очакова. Со всеми членами экипажа все хорошо.

В региональном управлении морской охраны Государственной пограничной службы сообщили, что украинское рыболовецкое судно подало сигнал бедствия. У судна отказал двигатель.

Об этом сообщил представитель управления в субботу, 3 июля, пишет РБК-Украина.

"Судно подало сигнал бедствия. Сейчас его катером буксируют в порт Очакова. Со всеми членами экипажа все хорошо", — сказал собеседник агентства.

Между тем посольства Украины в Индии и Сингапуре подтвердили информацию о гибели украинского моряка в результате пожара на судне MSС MESSINA в Индийском океане.

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