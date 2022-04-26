Украинское Таро: как карты помогают собирать средства для терробороны и мирных жителей Киева

Украинское Таро: как карты помогают собирать средства для терробороны и мирных жителей Киева

Появилась украинская версия карт Таро.

Украинские художницы Sestry Feldman рассказали в эксклюзивном комментарии для ТСН.ua о том, как появилась идея нарисовать карты Таро, посвященные Украине.

"На второй день войны нас обуял шок, хотели его понять через знакомый нам визуальный язык и начали рисовать изображения, которые потом стали основой для старших арканов", — рассказали девушки.

Ранее они уже рисовали карты Таро – это была серия в формате стрит-артов в Киеве.

"Вторая колода – более абстрактная, посвященная сновидениям, третья колода - о корнях нашей страны. Желание нарисовать колоду появляется, когда накапливается критическое количество вопросов и ты не можешь найти на них ответов", – убеждены сестры.

Они нестандартно рассказали о своем жизненном и творческом пути. Мол, жизненный опыт больше похож на путь первобытных людей – рисовать научились раньше, чем нормально говорить. Девушки переехали в Киев и рисовали на улице, делали мебель, одежду, тату, керамику. В 2021 году выпустили мультсериал "Yoyo" — это научено фантазийный сериал о будущем с элементами киевской культуры.

Заметим, художницы не верят в гадание на картах Таро, а убеждены, что это скорее программирование реальности: что представишь, то и будет. Для них карты Таро – это символы подсознания и психологический разбор. Дома у них есть и карты Таро, и книги о них.

Среди арканов для украинского бревна очень особенные для сестер. Например, "Дьявол", немного похож на российского президента Владимира Путина, никогда не был настолько реален как сейчас. Среди других важных карт — "Дурак", "Смерть" и "Справедливость".

Среди интересных изображений на картах Таро есть, например, "Маг", которого в украинской колоде карт символизирует архистратиг Михаил, покровитель Киева, "Отшельник" — это философ Григорий Сковорода, "Колесница" — украинские казаки.

"Королева пентаклей" – это княгиня Ольга, а "Король пентакей" – гетман Богдан Хмельницкий. Нашлось место в украинских картах и поэтессе Лесе Украинке в детстве с грабельками, и тракторе, и гетману Павлу Скоропадскому, и даже заклеенным скотчем окнам.

Также можно приобрести карту Таро, которая вам понравилась в высоком качестве, а все вырученные средства пойдут для гуманитарной помощи территориальной обороны и мирным жителям в Киеве.

Эта серия карт Таро нарисована в веб-формате на планшете. В целом Michelle & Nicol Feldman работают с акрилом и маслом, а также им нравится коллажи, витражи, тату и анимация.

Они планируют выдать это бревно карт Таро в конце лета.

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