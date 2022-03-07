Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Украинское телевидение доступно в "Дії": как подключиться — пошаговая инструкция

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Украинское телевидение доступно в "Дії": как подключиться — пошаговая инструкция

В скором времени в приложении появится и контент для малышей!

Теперь украинское телевидение доступно в "Дії".

Об этом напоминает ЦПИ при СНБО Украины.

Что нужно сделать для того, чтобы смотреть телевидение через "Дію":

  • Обновите приложение
  • Перейдите в раздел "Услуги"
  • Выберите Дія TV
  • Контент воспроизводится автоматически

В скором времени в приложении появится и контент для малышей.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Следующая публикация