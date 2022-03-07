Украинское телевидение доступно в "Дії": как подключиться — пошаговая инструкция

Украинское телевидение доступно в "Дії": как подключиться — пошаговая инструкция

В скором времени в приложении появится и контент для малышей!

Теперь украинское телевидение доступно в "Дії".

Об этом напоминает ЦПИ при СНБО Украины.

Что нужно сделать для того, чтобы смотреть телевидение через "Дію":

Обновите приложение

Перейдите в раздел "Услуги"

Выберите Дія TV

Контент воспроизводится автоматически

В скором времени в приложении появится и контент для малышей.