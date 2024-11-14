Украинского банкира подозревают в оборудке более чем на 20 млн грн

За кредитные средства коммерческая структура приобрела иностранную валюту и перевела ее за границу.

Бывший глава правления коммерческого банка подозревается в финансовой махинации, которую он провернул совместно с экскеровом частного предприятия. В результате этой оборудки злоумышленники вывели из банка 22 млн грн во время полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщили в Нацполиции.

Как установило расследование, финучреждение предоставило коммерческому предприятию кредит с лимитом более чем в 20 млн грн. При этом руководство банка и коммерческое предприятие заключили договоры о предоставлении заемщику так называемых овердрафтов, то есть клиент мог производить расчеты даже при отсутствии на счете денег.

"Заранее понимая, что кредитные средства не будут возвращены, а залоговое имущество существует только на бумаге, стороны подписали документы без проведения надлежащей проверки заемщика, после чего кредит был предоставлен обществу в полном объеме", — утверждают в Нацполиции.

За кредитные средства коммерческая структура приобрела иностранную валюту и перевела ее за границу – компаниям-нерезидентам на территории Турции.

“В соответствии с заключенными фиктивными контрактами с представителями иностранных компаний, фирма-заемщик якобы внесла предварительную оплату за поставку товаров. В дальнейшем деньги были обналичены аффилированными со злоумышленниками физическими лицами”, — сообщили в полиции.

Впоследствии банк сочли неплатежеспособным, а все обязательства по выплатам перешли в Фонд гарантирования вкладов физических лиц, которому таким образом нанесен ущерб в размере почти 22 млн грн.

Бывшему председателю банка и директору предприятия-заемщика объявлено подозрение по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Правоохранители не называют фамилию банкира, которому объявлено подозрение. В то же время, по информации в СМИ известно, что речь идет о бывшем председателе правления "Банка Сечь" Викторе Демиденко.

Напомним, в августе 2022 года Нацбанк отнес "Банк Сич" в категорию неплатежеспособных. Это связано с невыполнением банком обязательств перед НБУ по кредитам рефинансирования из-за недостаточности средств.

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