Украинского олимпийского чемпиона Верняева дисквалифицировали на четыре года: он пропустит Игры в Токио

Украинского олимпийского чемпиона Верняева дисквалифицировали на четыре года: он пропустит Игры в Токио

В крови украинского спортсмена нашли мельдоний.

Украинского чемпиона Рио-де-Жанейро-2016 по спортивной гимнастике Олега Верняева дисквалифицировали на четыре года за допинг, из-за чего он не сможет участвовать в Олимпийских играх-2020 в Токио.

О наказании украинец сообщил на своей Facebook-странице.

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"Арбитраж GEF принял решение о том, что концентрация мельдония, которую нашли у меня в организме, достаточное для дисквалификации меня на 4 года. Начиная с ноября прошлого года. Это означает, что на Олимпиаду я не поеду.

Главный вопрос — как запрещенный препарат попал в мой организм? Почему это произошло в период, когда не было серьезных международных соревнований и тренировки проходили в облегченном режиме? Почему только один тест дал положительный результат, а ни один из почти десятка следующих тестов не подтвердил наличие запрещенной субстанции?" — написал Верняев.

Верняев подчеркнул, что "положительный тест лишь указывает на факт наличия в организме запрещенной субстанции, но не свидетельствует о вине спортсмена".

Свою вину спортсмен не признает и планирует обжаловать решение Арбитража GEF (Комитет по этике в гимнастике) о его дисквалификации в CAS (Спортивном арбитражном суде). Верняев написал, что не собирается опускать руки и пойдет до конца.

"Если спортсмен уверен, что его вины нет, он не должен опускать руки. Арбитраж GEF принял решение, которое подлежит обжалованию. Раз решение арбитража подлежит обжалованию, значит окончательные выводы делать рано", — отметил гимнаст.

Олег Верняев родился в 1993 году в Донецке. Кроме победы на Олимпийских играх в Рио 2016 на брусьях, он также является чемпионом мира 2014 года на брусьях, шестикратным чемпионом Европы, двукратным чемпионом Европейских игр.

Напомним, Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины объявил состав сборной команды на Олимпиаду-2020, которая состоится в Токио (Япония). На главном спортивном форуме Украину будут представлять 158 олимпийцев в 25 видах спорта.

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