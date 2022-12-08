Украинского писателя обвинили в фальсификации биографии: что известно о громком скандале

Украинского экс-журнлаиста и писателя бурятского происхождения Доржа Бату (настоящее имя — Андрей Васильев), живущего в Штатах, обвинили во лжи. Журналист и блогер Виктор Трегубов заявил, что Бату полностью придумал свою биографию.

ТСН.ua разбирался, почему разгорелся скандал и что об этом думают обе стороны конфликта.

Обвинение Трегубова

Журналист утверждает, что Васильев никогда не работал в NASA и выдумал этот факт биографии для собственного авторитета.

"У меня уже была возможность проверить в NASA через компетентного знакомого. Проверка заняла несколько месяцев. Как оказалось, Андрей никогда не работал в NASA. Для знакомого это стало хорошим объяснением того, почему в некоторых своих рассказах Андрей совершал ошибки, довольно странные для человека, хоть как-то причастного к космической сфере. Так бывает, когда ты просто переписываешь новости без какой-либо экспертизы", — отметил журналист.

По его словам, в NASA начали собственное расследование и предупредили Васильева о возможном судебном иске. После этого писатель стал утверждать, что работал в частном проекте.

"Служба в NASA" резко изменилась "работой на сверхсекретном проекте", а до сих пор ссылающихся на NASA людей Андрей осторожно исправляет. Потому что так можно и из США уехать", – пишет Трегубов.

Он выразил сомнение, что вряд ли в космической отрасли мог бы работать россиянин с дипломом Бурятского государственного университета по дисциплине "восходоведение" и опытом работы на российских федеральных каналах.

Кроме того, журналист забросил писателю то, что прототипы героев его книг в реальности никогда не существовали, хотя Бату регулярно их цитирует. Как например, командира 103 авиаполка Национальной гвардии США (также известного как Flying Yankees) полковника Вескотта, который является героем книг автора. По мнению Трегубова, Вескотт – полностью вымышленный литературный персонаж.

"Я воспользовался поиском по фото. Это было фото по визиту Flying Yankees в Австралию в 2013 году. Но в описании визита не упоминалось наличие там этого командира, что должно быть. На общих фото командир был бы по центру, а не по краю, а на плече "Вескотта" было что-то, подозрительно похожее на шеврон старшего пилота. Полез на сайт и страницу самих Flying Yankees. Там не упоминался такой офицер. Псевдоним? Ни командир, ни заместитель командира там не походили ни на фото "Вескота", ни на описанный Доржем образ, ни на дядю на предоставленном им фото. Ну прям совсем. Итак, чуйка меня не подвела — Вескота не существовало.Я спросил у Андрея, что это было. Андрей заверил меня, что скоро все докажет — и через несколько дней я внезапно оказался у него в бане", — пишет Трегубов.

Журналист объясняет, что уважает право автора на художественный вымысел, но писатель часто уверяет, что его персонажи – это реальные люди.

"Во всех тех случаях, когда Андрей ссылается на их реальное существование — например, продает "цветок из берета Вескотта", как он сейчас делает — он жульничает", — добавляет Трегубов.

Третье обвинение в адрес Доржа Бату – его журналистское прошлое. Трегубов утверждает, что во время работы в российской редакции "Голоса Америки" Васильев якобы полностью придумал интервью с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

"Андрей говорил, что оставил журналистику по "личным причинам". Эти "личные причины" — его выгнали с "волчьим билетом" за то, что он придумал с нуля интервью с Навальным для Голоса Америки, где работал", — утверждает Трегубов.

Как отреагировал Дорж Бату

Писатель назвал критику в свой адрес "абсолютным бредом". Он заявил, что последний раз общался с Трегубовым в 2019 году и после этого его никогда не банил. Мотивы критики в свой адрес Бату непонятны.

Комментируя обвинения по NASA, Васильева объяснил, что никогда не был госслужащим.

"Я работал и работаю на условиях контракта на частные компании, выполняющие заказы государственных органов. Эти частные компании не разглашают информацию о своих штатных работниках", - отметил он.

Относительно личности американского полковника Вескотта, то писатель говорит, что реальных имен прототипов своих литературных персонажей он никогда не раскрывает.

"Я не пишу документалистику. Я тщательно работаю с фактами, но мои книги – это, прежде всего, веселые и добрые истории. Если мои персонажи не против, чтобы я их раскрыл, я это делаю. Если нет – они остаются литературными персонажами", – говорит он.

Относительно скандала с интервью Навального, Васильев объяснил, что фейковое интервью якобы вышло из-за ошибки. Дорж взял комментарий в соцсети у бота с никнеймом Навального.

Васильев уверяет, что с "волчьим билетом" из российской службы "Голоса Америки" его никто не выгонял.

"После случая с Навальным, я проработал там еще полтора года и уволился в начале лета 2013-го", – говорит писатель.

В завершение Дорж Бату пообещал "перенести обсуждение в юридическую плоскость".

Как реагируют в Сети

Отметим, что после скандала в украинской версии Википедии в статье о Дорже Бату удалили любые упоминания о его работе в NASA.

Журналист Андрей Стельмах отметил, что Дорж Бату – писатель и может придумывать и продумывать любые сценарии.

"Но есть нюанс. Если Бату действительно не работал в NASA, но годами писал посты о своей работе там и таким образом подогревал интерес к своим книгам – он манипулятор. Более того, он давал комментарии по каналам, изданиям, как эксперт, а не писатель", – объясняет Стельмах.

"Издательство Старого Льва", которое публикует книги Доржа Бату, заявило, что пока нет фактов, которые заставили бы сомневаться в словах писателя.