Украинского режиссера Евгения Лавренчука задержали в Италии по требованию России: стали известны новые детали

Обвинения против Лавренчука касаются дела 2013 года, когда он якобы присвоил взятые у студента деньги.

В Неаполе в Италии стражи порядка задержали украинского режиссера Евгения Лавренчука. Его обвиняют в воровстве денег.

Об этом сообщает независимая журналистка Ольга Токарюк со ссылкой на материалы номера газеты Corriere della Sera.

Так, итальянские журналисты сообщают, что Лавренчука задержали после того, как полиция Неаполя получила его паспортные данные из гостиницы, где он остановился. По информации издания, режиссер возвращался в Украину из Израиля и остановился в Неаполе.

Лавренчука задержали по международному ордеру на арест, выданный по запросу России, впрочем об Интерполе не упоминается.

"Вчера украинская уполномоченная по правам человека Людмила Денисова заявила, что арест произошел на основании циркулярного сообщения Интерпола, которое распространили между несколькими странами – очевидно, среди них была Италия. Она осудила использование Россией Интерпола как механизма для политических преследований", — написала журналистка.

По данным итальянских СМИ, Лавренчука обвиняют в деле 2013 года, когда он, будучи в должности режиссера Польского театра в Москве, якобы присвоил взятые у студента деньги.

Летом 2020 года московский суд вынес режиссеру обвинительный приговор по этому делу, тогда же он был объявлен в международный розыск. Сам Лавренчук покинул Россию в 2014 году, после аннексии Крыма и начала агрессии на Донбассе, которые он категорически осуждал.

В статье Сorriere говорится, что 20 декабря Лавренчук заявил в апелляционном суде, что не согласен с запросом на свою экстрадицию в Россию и считает это политическим преследованием. Он также добавил, что с ним все хорошо и у него есть адвокат.

Напомним, что в Италии находится под арестом украинский режиссер Евгений Лавренчук, которого там задержали по запросу России еще 17 декабря.

Украинский театральный режиссер Евгений Лавренчук был задержан в Италии | Новости мира

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