Украинского спецслужащего, воюющего на Донбассе против своих, заочно приговорили к 10 годам

Украинского спецслужащего, воюющего на Донбассе против своих, заочно приговорили к 10 годам

Украинец воюет против украинских военных на Донбассе.

Бывший сотрудник украинской спецслужбы, который и поныне участвует в террористической организации и помогает пророссийским боевикам на Донбассе, приговорен к 10 годам заключения с конфискацией имущества.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Отмечается, обвинения выдвинула Черновицкая областная прокуратура. Следствие установлено, с 2014 года и поныне бывший спецслужб, уроженец Донецка, способствует деятельности так называемой "ДНР" и активно участвует в боевых действиях против военнослужащих Вооруженных Сил Украины и работников правоохранительных органов.

"Имея специальное образование и профессиональные навыки, осуществлял оперативно-розыскную и контрразведывательную деятельность против ВСУ и СБУ. Будучи в составе так называемого вооруженного формирования "Макеевский городской отдел Министерства государственной безопасности" "ДНР", активно занимался вербовкой гражданского населения, чтобы собирать информацию об участниках АТО и ООС", — сообщили в пресс-центре генпрокурора.

В ведомстве отметили, что срок отбывания наказания мужчиной начнется со дня задержания осужденного и приведения приговора в исполнение.

Ранее сообщалось, 10 января, на Донбассе два украинских военнослужащих взорвались на неизвестном взрывном устройстве.

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