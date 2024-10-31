Украинскому производителю военной амуниции не разрешили забронировать работников, производство под угрозой

Основатель компании "Балистика", производящей защитное военное снаряжение, Александр Довгий, заявил, что предприятие до сих пор не имеет права бронировать своих военнообязанных работников.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Александр Довгий, который служит в ВСУ с начала полномасштабного вторжения, сетует на отсутствие поддержки на предприятии, продукцией которого пользуются сотни тысяч защитников. Он отмечает, что работники "вторичных отраслей — тарологи, сушисты и другие — получают бронирование без особых препятствий", тогда как его компания до сих пор ждет ответа от Министерства обороны.

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По словам Довгого, на защиту страны после получения повесток стали также два топ-менеджера компании, а недавно еще один работник получил повестку. Компания ждет решения о бронировании от Министерства обороны уже более четырех месяцев — с 24 июня, хотя по законодательству ответ должен был поступить в течение 10 дней.

"По нашему убеждению "Балистика" отвечает критериям для бронирования не только Министерства обороны, но и Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины и Министерства экономики Украины, но бронирование получить не удается", – подчеркивает основатель компании.

Компания не только занимается производством снаряжения для военных, но и активно поддерживает силы обороны Украины, оказав помощь на сумму около 80 млн. грн. На предприятии работают более 100 человек, средняя зарплата которых превышает средний показатель по стране более чем в 1,5 раза. За первые 9 месяцев 2024 года компания перечислила в бюджет 55360278 грн налогов и сборов, демонстрируя стабильный вклад в государственные финансы.

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"Почему тогда другие получают бронирование, а "Балистика" даже не может дождаться ответа на свои запросы? Что еще нужно доказать, чтобы получить это право? Стоит ли и дальше работать без поддержки? Или кто-то заинтересован в том, чтобы "Балистика" прекратила свою деятельность? Ведь без сотрудников предприятие не сможет выполнять свои задачи", – делится Александр Довгий.

Напомним, Правительство Украины частично возобновило бронирование военнообязанных. Работники, имеющие статус забронированных до 31 мая 2024 г., смогут без проблем продлить свой срок бронирования на такой же период.