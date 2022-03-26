Украинской АЗС установили цены на премиальное топливо – Шмигаль

Также министр отметил, что цены на обычное топливо снизились.

Правительство сделало еще один шаг для стабилизации топливного рынка: установило украинским АЗС цены на премиальное топливо.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

В целом цена на премиальное топливо не может более чем на 5% превышать цены обычного.

"Таким образом, мы нивелируем возможность для некоторых АЗС ставить необоснованно высокие цены", — говорится в сообщении.

Также министр отметил, цены на бензин и дизель снизились 5-10 гривен, топливо снова появилось на многих АЗС. Из Европы в Украину поехало тысячи тонн горючего.

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