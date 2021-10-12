Украинской делегации дадут слово в Гааге на слушаниях дела моряков, захваченных в Керченском проливе

Украинской делегации дадут слово в Гааге на слушаниях дела моряков, захваченных в Керченском проливе

В украинском МИД решения ждут в течение полугода.

Украинская делегация сегодня, 12 октября, будет иметь слово в Гааге на слушаниях дела моряков. Накануне выступали россияне — они настаивают, что это дело вне юрисдикции международного арбитража. Собственно, с вопросом юрисдикции и должны определиться судьи на первом этапе.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 12 октября.

Украина хочет привлечь Россию к международной ответственности за противоправное задержание украинских военных кораблей и моряков.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники в Керченском проливе обстреляли и захватили три украинские военные суда и задержали 24 моряков. В российском плену они провели 9 месяцев. Пока в 2019 году Международный трибунал по морскому праву на запрос Украины обязал Россию освободить моряков и вернуть Украине лодки. Кремль выполнять это решение отказался. Но украинские моряки таки вернулись домой в результате обмена пленными и задержанными между Украиной и Россией. Впоследствии россияне отдали и военные суда.

Новости мира: украинской делегации дадут слово в Гааге на слушаниях дела моряков

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