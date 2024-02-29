Украинскую авиацию подстроили под французские авиабомбы — министр обороны Франции

Франция вложила деньги и модернизировала украинские самолеты МиГ-29 и Су-24М, чтобы они могли использовать авиабомбы, которые Париж будет поставлять Киеву.

Об этом рассказал министр обороны Себастьян Лекорню, пишет Zone Militaire.

"Мы предпочли инвестировать деньги и инженерные ресурсы в адаптацию бомб AASM на советские самолеты Су-24 и МиГ-29, которые уже есть в Украине, вместо того, чтобы сосредотачиваться исключительно на Mirage (французские истребители – ред.)", — объяснил Лекорню.

В то же время, министр добавил, что президент Франции Эмманюэль Макрон всегда говорил, что табу на поставку самолетов Mirage Украине нет.

"Каждый раз я пытаюсь внести предложения, которые, выражаясь плохим французским языком, "меняют правила игры" в военной сфере. Пятьдесят бомб A2SM, поставляемые ежемесячно и теперь совместимы с самолетами советского класса, на этот раз "меняют правила игры", — сказал он.

Напомним, недавно на Западе внезапно заговорили о вероятности отправки войск НАТО в Украину. 26 февраля во время встречи в Париже по завершении конференции по поддержке Украины президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что в будущем введение западных войск в Украину – вполне реальный сценарий.

Впоследствии министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне разъяснил слова президента Макрона и сказал, что войска западных стран в случае теоретической отправки в Украину не будут участвовать в боевых действиях, а могут быть вовлечены к разминированию, киберзащите, производству оружия на месте и т.д.

В то же время позже, 29 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон уточнил, что каждое его слово о войне в Украине является "взвешенным и продуманным".

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