Украинскую "формулу мира" поддержали уже 63 страны мира — Зеленский

К обсуждению реализации украинской формулы мира уже присоединились 63 страны на уровне послов.

Украинскую "формулу мира" поддержали уже 63 страны мира.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте 20 августа.

"Еженедельно мы добавляем дипломатические команды, новые страны к совместной глобальной работе (по формуле мира — ред.). Сегодня 63 государства на уровне послов уже присоединились", — рассказал он.

Зеленский добавил, что Нидерланды присоединились к формуле мира одними из первых.

Напомним, 20 августа Владимир Зеленский прибыл в Нидерланды. Там он обсудил поставки истребителей F-16 для Украины.

После этого Зеленский прибыл в Данию. Там он, скорее всего, также будет говорить об авиации для Украины.

Читайте также: