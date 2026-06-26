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- Украина
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Украинскую область всколыхнули взрывы: "прилет" по энергетике и дому
Часть населенных пунктов оказалась без света после вражеской атаки на Одесчину
Враг совершил очередную атаку на юг Одесской области 26 июня, целясь в энергетическую и гражданскую инфраструктуру. Есть пострадавший и обесточенные населенные пункты.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Из-за российских ударов в Измаильском районе поврежден энергетический объект: несколько населенных пунктов временно остались без электроснабжения. Энергетики уже приступили к восстановительным работам.
Также получила повреждения гражданская инфраструктура. Из-за атаки загорелся коттеджный дом. Один человек пострадал.
На местах происшествия работают все соответствующие службы.
К слову, этой же ночью российские войска совершили комбинированную атаку ракетами и дронами на промышленные объекты в Кременчугском районе Полтавской области. Зафиксированы попадания, из-за которых в части района исчез свет, специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.