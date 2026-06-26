Украинскую область всколыхнули взрывы: "прилет" по энергетике и дому

Пожар в коттеджном доме в Одесской области / © Олег Кипер / Одесская ОВА

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Враг совершил очередную атаку на юг Одесской области 26 июня, целясь в энергетическую и гражданскую инфраструктуру. Есть пострадавший и обесточенные населенные пункты.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Из-за российских ударов в Измаильском районе поврежден энергетический объект: несколько населенных пунктов временно остались без электроснабжения. Энергетики уже приступили к восстановительным работам.

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Также получила повреждения гражданская инфраструктура. Из-за атаки загорелся коттеджный дом. Один человек пострадал.

На местах происшествия работают все соответствующие службы.

К слову, этой же ночью российские войска совершили комбинированную атаку ракетами и дронами на промышленные объекты в Кременчугском районе Полтавской области. Зафиксированы попадания, из-за которых в части района исчез свет, специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.

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