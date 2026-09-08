Украинскую ракету "Коралл" впервые показали в Польше: какие цели она способна уничтожать

Ракета Коралл / © anothermag.com

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Украина впервые показала на выставке в Польше пусковую установку зенитной ракеты «Коралл». Она предназначена для сбивания воздушных и баллистических целей, а ее характеристики стали лучше, чем в первоначальном проекте.

Об этом сообщает «Милитарный».

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Ракета «Коралл» — что о ней известно

На фото с выставки показан запуск ракеты по установке на базе чешского грузовика Tatra. Главная задача комплекса — противовоздушная оборона, но в исключительных случаях ракетой можно бить и по наземным или морским целям.

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Согласно обнародованным данным, ракета «Коралл» длиной 4,8 метра и диаметром 230/300 миллиметров. Весит 450 килограммов, из которых 36 килограммов приходится на боевую часть.

Сообщается, что размах крыльев ракеты составляет 835 миллиметров, а рулей — 685 миллиметров. Ее система наведения совмещает инерциальную навигацию, радиокоррекцию и активную радиолокационную головку самонаведения.

Ракета Коралл. Фото: Милитарный / © Украинский милитарный портал

Разработка проекта «Коралл» началась в 2016 году — тогда ракету планировали использовать в составе зенитно-ракетного комплекса корабельного базирования. Публично полноразмерный макет разработки ГККБ «Луч» был презентован в 2021 году на выставке «Оружие и Безопасность» в Киеве как унифицированную модульную ракету для сухопутных, корабельных и потенциально авиационных систем.

Ракета Коралл. Фото: Милитарный / © Украинский милитарный портал

Также в издании добавили, что с момента первой презентации габариты и параметры ракеты претерпели изменения. Изначально ее масса составляла около 300 кг (боевая часть — 25 кг), длина — 4,33 м, а заявленная дальность поражения достигала 30 км при высоте до 10 км.

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Главная особенность проекта — максимальная унификация деталей. Еще в 2021 году генеральный конструктор бюро «Луч» Олег Коростелев оценивал готовность разработки примерно в 70%. Тогда «Коралл» рассматривали как ракету средней дальности в линейке украинских систем ПВО с радиусом действия от 10 до 100 километров.

Ракеты в ПВО для Украины — последние новости

Напомним, Испания продолжит поставлять Украине ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot, чтобы помочь оградить украинское небо от российских атак, в частности баллистических.

Также мы писали, что Великобритания выделяет 100 млн. фунтов стерлингов, или около 116 млн. евро, на новый пакет противовоздушной обороны для Украины. В него войдут ракеты для систем Patriot, которые планируют поставить до наступления зимы.

ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США могут предоставить «зимний пакет» для Украины, включающий средства противовоздушной обороны и энергетическую помощь.

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