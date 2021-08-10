Украинскую школьницу признали гением в США: что она предложила и чем удивила

Украинскую школьницу признали гением в США: что она предложила и чем удивила

Девушка получила грант на обучение в США, однако планирует вступать в украинский вуз.

Украинская школьница из Новой Каховки Виктория Панченко, которая предложила новые методы очистки рек, в июне этого года получила бронзовую медаль Всемирной Олимпиады гениев в США. Также девушка получила гранд в размере 15 тыс. долларов на обучение в Государственном университете Нью-Йорка в Освего.

Об этом сообщает местный канал "Джерело".

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Виктория Панченко учится в г. Новая Каховка в школе №1 в 10 классе. На Олимпиаде гениев в США украинская школьница представила проект очистки рек с помощью камыша, который способен выделять из воды загрязняющие вещества. Для этого Виктория предлагает создать специальные конструкции понтонного типа и поставить их в воду. Такое биоплато поможет очистить реки естественными способами без механического вмешательства в экосистему.

"В этой работе я предложила новый прототип очистительной модели, который работает на очистных свойствах высших водных растений удалять из воды ненужные вещества", — рассказала Виктория Панченко.

Девушка получила грант на обучение в США, однако она хочет получать образование в Украине в Национальном университете биоресурсов и природопользования. В Новокаховский школе №1 гордятся своей ученицей.

"Она достойно представила и себя, и своих учителей, свою семью, город и Украину. Благодаря сотрудничеству семьи, школьника и учителей можно добиться хороших результатов", — говорит директор школы Елена Зуйко

Виктория Панченко рассказала, что на успех ее вдохновила ее старшая сестра, которая неоднократно побеждала на олимпиадах и различных конкурсах. Также помогала девочке ее мама, которая является биологом по образованию.

"Это меня вдохновляет, как младшую сестру. И мне хочется двигаться дальше и продолжать эту работу", — говорит Виктория Панченко.

Мать девочки Елена Панченко рассказала, что после победы на Олимпиаде гениев, Виктория поверила в свои силы и начала даже лучше учиться в школе.

"Я очень советую ни учителям, ни детям, ни родителям никогда не опускать руки и не говорить, что это все" куплено" и не стоит усилий, потому что оно стоит", — замечает Елена Панченко.

Школьница Виктория Панченко хочет закончить школу с золотой медалью. Также она занимается музыкой, танцует, вяжет. В будущем девушка хочет стать ученым.

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