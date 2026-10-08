Украинца депортировали из Польши из-за неправильной парковки: что известно об инциденте

Флаг Польши

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В Польше 62-летний гражданин Украины был депортирован после инцидента с правоохранителями. Мужчина неправильно припарковал грузовик, который заблокировал движение транспорта, а во время общения с полицейскими оттолкнул одного из них.

Об этом сообщает inPoland.

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Инцидент произошел 4 октября в Вульце Окопском Люблинского воеводства. Полицейские с участка в Дорогуске заметили грузовик, припаркованный с нарушением правил, из-за чего другие участники дорожного движения не могли нормально проехать.

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На место прибыли правоохранители. По их словам, водитель отказался выполнять их требования, а затем оттолкнул одного из полицейских, нарушив его физическую неприкосновенность.

Мужчину задержали и предъявили ему обвинение в нарушении неприкосновенности полицейского. Также правоохранители зафиксировали нарушение ПДД.

Суд рассмотрел дело в ускоренном порядке и оштрафовал украинца. После этого полиция обратилась в пограничную службу с заявлением о его возвращении в Украину.

В результате 62-летний дальнобойщик уже покинул территорию Польши. Ему также запретили въезд в страны Шенгенской зоны на пять лет.

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Напомним, в Польше обсуждают создание специальной службы, которая будет заниматься депортацией иностранцев , в том числе нарушающих миграционное законодательство. Инициатива связана с усилением миграционной политики страны, однако сама по себе она не означает автоматическую депортацию украинцев. Решения о принудительном возвращении принимаются польскими органами в соответствии с конкретными обстоятельствами и законодательством.

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