Украинца с отсрочкой не выпустили за границу: в чем дело

Выезд за границу / © ТСН.ua

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Украинская пара, которая готовилась к совместному путешествию, не смогла пересечь границу несмотря на наличие у мужчины необходимых документов, в частности об отсрочке. Блогер Алла Нимащук рассказала, что поездку сорвала неожиданная и досадная ошибка.

Об этом она сообщила на своей Instagram-странице.

По словам Нимащук, поездка обернулась для нее и мужа пустой тратой времени и сил: ради дороги им пришлось проснуться в половине шестого утра. Женщина также рассказала, что за пять лет супружеской жизни это была их первая попытка отправиться куда-то вдвоем, однако она завершилась неожиданным разочарованием.

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Как выяснилось, причиной отказа в пересечении границы стало отсутствие страхового полиса на автомобиль.

"Нас не пустили на границе. У меня просто нет слов. Это мы зря прокатались 5 часов в дороге, встали в 5:30 утра. Никогда не угадаете, какая тупая причина того, что нас не пустили, тупейшая. Мы не сделали страховку на авто», — эмоционально поделилась Алла.

Она добавила, что к поездке они с мужем подготовились заблаговременно и собрали все необходимые документы. В частности, у мужчины была официальная отсрочка от мобилизации, а также справка об отсутствии задолженности по уплате алиментов. В то же время супруги не оформили международный страховой полис для автомобиля.

К слову, для оформления отсрочки в 2026 году нужно лично подать заявление, поскольку автоматически она не предоставляется. Самый удобный способ — оформление через приложение «Резерв+» (доступно для 11 категорий граждан) или через ЦПАУ. Если вы не подпадаете под категории для онлайн-оформления, обращайтесь в любой ЦПАУ. Помните, что отсрочка лишь временно откладывает призыв, а ее наличие подтверждается считыванием QR-кода с вашего военно-учетного документа, поэтому он должен быть всегда целым и пригодным для сканирования.

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