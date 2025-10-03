ТСН в социальных сетях

Украинцам больше не будут надоедать спам-звонки: действуют новые правила мобильной связи

Мобильные операторы получили право блокировать спам-звонки.

Телефонный разговор

Телефонный разговор / © Pexels

В Украине 2 октября вступили в силу новые правила в сфере мобильной связи, которые должны значительно уменьшить количество спам-звонков и навязчивой телефонной рекламы. Отныне мобильные операторы получили право блокировать нежелательные вызовы, а украинцы — возможность самостоятельно влиять на ситуацию.

Об этом свидетельствует постановление Кабинета министров Украины №761.

Новые правила мобильной связи: что изменилось

25 июня правительство приняло постановление №761, которое устанавливает новый порядок предоставления электронных коммуникационных услуг. Документ начал действовать через три месяца после публикации, то есть 2 октября.

Главное изменение касается коммуникации между компаниями и их клиентами. Отныне любая организация, которая хочет звонить потребителям, должна заключить договор с мобильным оператором. В нем должны быть четко указаны номера телефонов, с которых будут осуществляться звонки. Если компания попытается связаться с клиентом с другого номера, такой вызов автоматически будет считаться спамом и блокироваться оператором.

Украинцы также могут поспособствовать борьбе с нежелательными вызовами. Если абонент получает навязчивые звонки, он может сообщить об этом своему оператору. После подтверждения жалобы номер навязчивой компании будет заблокирован.

Льготы для жителей зон боевых действий

Отдельное внимание в новых правилах уделено абонентам, проживающим в районах активных боевых действий. Для них введены особые условия:

  • неуплата за услуги мобильной связи не станет основанием для блокировки SIM-карты;

  • новые пользователи в этих зонах могут получить бесплатный пакет услуг, если впервые подключились к оператору.

Таким образом, правительство стремится гарантировать людям в сложных условиях доступ к мобильной связи даже при отсутствии возможности оплачивать счета.

Почему украинцев атакуют спам-звонками?

Причин появления нежелательных вызовов несколько:

  • Маркетологи звонят, чтобы навязать свои товары и услуги.

  • Мошенники пытаются выманить деньги или личные данные.

  • Боты автоматически перебирают случайные комбинации цифр и звонят на номера, чтобы проверить, активны ли они. Если абонент отвечает, его номер попадает в базу «живых» контактов, и звонки начинают поступать еще чаще.

К этому добавляется еще одна проблема — утечка личных данных. Телефон может оказаться в спам-базе после регистрации на досках объявлений, в соцсетях или на различных сайтах.

Как самостоятельно защититься от телефонного спама?

Несмотря на то, что новые правила значительно облегчат борьбу со спамом, абоненты и дальше могут самостоятельно блокировать нежелательные звонки.

На iPhone: в списке вызовов нажмите на значок информации рядом с нежелательным номером и выберите пункт «Блокировать контакт». Кроме того, можно полностью заглушить все вызовы с неизвестных номеров: для этого перейдите в настройки → Телефон → Заглушение неизвестных абонентов.

На Android: способ блокировки отдельных номеров такой же, как и на iPhone, через список последних вызовов. Если же вы хотите полностью защититься от спама, откройте приложение Телефон → Меню → Настройки → Идентификация абонентов и спама/Блокировка спам-звонков. Затем активируйте функцию «Видеть идентификатор абонента и спама» или «Фильтровать спам-вызовы».

К слову, в октябре в сфере мобильной связи ожидаются изменения в тарифных планах. «Киевстар» объявил о повышении стоимости отдельных тарифов, которые не менялись более года. Vodafone также сообщил об обновлении, но изменения касаются исключительно переименования отдельных тарифных планов, тогда как стоимость услуг остается неизменной.

