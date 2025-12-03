ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Украина
74
2 мин

Украинцам дадут 2000 грн на медицинское обследование: кто может получить деньги

Каждый участник программы получит 2000 гривен на комплексный скрининг через «Дію» или банковскую карточку.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Врачи

Врачи / © iStock

В Украине с 1 января 2026 года вводится национальная программа бесплатного комплексного медицинского обследования для граждан в возрасте от 40 лет. Каждый участник программы получит 2000 гривен в безналичной форме для прохождения полного скрининга состояния здоровья.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения (Минздрава) на запрос УНИАН.

По данным Минздрава, на реализацию программы профилактических осмотров в государственном бюджете зарезервировано 10 миллиардов гривен.

Граждане, которые пользуются приложением «Дія», получат сообщение о возможности участия в программе через 30 дней после своего 40-го дня рождения. После подтверждения участия на специальную «Дія.Карту» автоматически зачисляются 2000 гривен. Эти средства можно потратить исключительно на оплату медицинских услуг в учреждениях, входящих в реестр Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), включая государственные, коммунальные и частные клиники.

Для граждан, которые не пользуются «Дією», предусмотрена возможность оформления физической банковской карты через ЦНАП. Сообщение о зачислении средств будет поступать примерно через неделю.
После получения средств пациент может выбрать любое заведение из перечня НСЗУ независимо от места жительства и записаться на прием. Обследование длится 60-90 минут и предусматривает оплату услуг непосредственно в учреждении за счет специальной карты.

В пакет обследования входят

  • Физикальное исследование: измерение давления, пульса, веса, роста, обхвата талии, расчет индекса массы тела;

  • Опрос: сбор информации об образе жизни и скрининг симптомов;

  • Лабораторные анализы: обязательно — липидограмма, гликированный гемоглобин; по показаниям — электролиты, креатинин, расчетная скорость клубочковой фильтрации, соотношение альбумин/креатинин в моче;

  • Оценка психического здоровья: короткая анкета для определения уровня тревожности и стресса;

  • Консультация врача: оценка общих рисков, персонализированные рекомендации, при необходимости направление к узкопрофильному специалисту и назначение лекарств через электронный рецепт.

Программа направлена на раннее выявление и предотвращение развития хронических заболеваний, риски которых возрастают после 40 лет. Особое внимание уделяется сердечно-сосудистым заболеваниям, сахарному диабету и проблемам с ментальным здоровьем, а также гражданам, которые обычно игнорируют профилактические осмотры.

После завершения обследования врач предоставляет индивидуальные советы, направляет к узкопрофильным специалистам в случае выявления рисков и может назначить необходимые медикаменты, которые пациент получит бесплатно или с частичной доплатой.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине стартовала программа «Зимняя поддержка 2025», в рамках которой каждый украинец получит 1 000 гривен.

74
