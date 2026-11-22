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Украинцам дадут цифровой «аварийный звонок»: что можно будет сообщить государству
В Украине готовится запуск единой цифровой платформы, через которую граждане смогут сообщать государству об отсутствии электроэнергии, отопления и водоснабжения.
В Украине будет запущена единая цифровая платформа, где каждый гражданин сможет сообщить об отсутствии света, тепла и воды.
Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий по итогам совещания по возобновлению критической инфраструктуры после российских ударов.
«Мы не имеем права допустить, чтобы повторялись ситуации, когда в некоторых локальных случаях света не было несколько дней без надлежащей реакции. Эти данные нужны, чтобы мы видели реальную картину и реагировали в режиме 24/7», — заявил премьер.
Кроме того, Минобороны вместе с ВСУ поручили определить среди военнослужащих профессиональных инженеров и электриков, и по региональному принципу направить этих людей в резерв ГОСТ (Государственная специальная служба транспорта).
«Рацениваем это как дополнительную помощь при необходимости», — говорит Корецкий.
Напомним, что в начале ноября в Киеве жители Виноградаря перекрыли движение транспорта из-за отсутствия электроснабжения, которое, по их словам, длилось трое суток.