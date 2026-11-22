Кабмин запустит единую цифровую платформу для скаг украинцев

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В Украине будет запущена единая цифровая платформа, где каждый гражданин сможет сообщить об отсутствии света, тепла и воды.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий по итогам совещания по возобновлению критической инфраструктуры после российских ударов.

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«Мы не имеем права допустить, чтобы повторялись ситуации, когда в некоторых локальных случаях света не было несколько дней без надлежащей реакции. Эти данные нужны, чтобы мы видели реальную картину и реагировали в режиме 24/7», — заявил премьер.

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Кроме того, Минобороны вместе с ВСУ поручили определить среди военнослужащих профессиональных инженеров и электриков, и по региональному принципу направить этих людей в резерв ГОСТ (Государственная специальная служба транспорта).

«Рацениваем это как дополнительную помощь при необходимости», — говорит Корецкий.

Напомним, что в начале ноября в Киеве жители Виноградаря перекрыли движение транспорта из-за отсутствия электроснабжения, которое, по их словам, длилось трое суток.

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