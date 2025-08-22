Украинцам до 22 лет могут разрешить выезд за границу: в Раде зарегистрирован законопроект

В Верховной Раде могут внести изменения в законопроект о выезде за границу мужчин до 22 лет / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предлагающий внести изменения в закон о временном ограничении выезда из Украины для призывников и военнообязанных.

Об этом говорится в карточке законопроекта.

Законопроект предусматривает, что выезд будет разрешен только гражданам младше 22 лет, и для них не будет никаких других ограничений. Как рассказал инициатор изменений в законопроект нардеп Федор Вениславский, стоит лишь обновить свои военно-учетные документы.

«До 22 лет мужчины могут уехать. Сейчас еще идут дискуссии или 22 или 23, думаю, этот вопрос решится при рассмотрении этого законопроекта во втором чтении», — говорит нардеп.

Также добавил, что если человек в течение двух лет по возрасту может быть немобилизован, то сможет спокойно выезжать заграницу или возвращаться в Украину без ограничений. В настоящее время этот законопроект планируется вынести на голосование в первом чтении уже в сентябре.

По словам народного депутата Алексея Гончаренко, в Верховной Раде не планировали вносить изменения в этот законопроект:

«Сначала Зеленский говорит, что нужно разрешить. Потом дает обещания премьер Свириденко, будто работаем, все будет. Буквально сегодня утром она, отвечая на мой вопрос, заявила, что никаких изменений в закон не требуется и Правительство УЖЕ работает над постановлением. И вообще идут какие-то дискуссии с военными. И здесь гром среди ясного неба — от группы депутатов подается законопроект о выезде 18-22-летних. А дальше следуют комментарии от них, которые будут рассматривать законопроект в сентябре. Что вообще происходит?», — написал народный депутат.

Напомним, президент Владимир Зеленский поручил правительству упростить пересечение государственной границы для молодых украинцев от 18 до 22 лет.

Как рассказали источники в Офисе президента, решение должно дать возможность выезда из страны для всех мужчин до 22 лет без дополнительных ограничений — они уверяют, что «не идет речь только о студентах».

Поэтому до конца недели Кабинет министров может принять постановление, позволяющее выезд за границу мужчинам от 18 до 22 лет.

По мнению аналитиков, такое решение президента Зеленского с одной стороны можно приветствовать как позитивное, с другой оно несет дополнительные риски для нашего государства.