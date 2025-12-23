Украинцам готовят новый календарь праздников: Стефанчук раскрыл детали

Руслан Стефанчук / © Associated Press

Украина готовится к масштабному упорядочению праздничных, памятных и скорбных дат. Целью реформы является создание единой «календарной карты» государства, которое бы соответствовало украинской идеологии.

Об этом заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире национального телемарафона, сообщает РБК-Украина.

Руслан Стефанчук подчеркнул, что формирование календаря является вопросом национальной идеологии. Он напомнил, что страна уже сделала важные шаги в этом направлении, в частности, перенеся празднование Рождества на 25 декабря.

«То есть любые календарные даты — это не просто дни в календаре, это то, с кем мы и кто против нас. И потому это важная идеологическая вещь», — подчеркнул Стефанчук.

Причины реформы: хаос в датах и идеологические разногласия

По словам спикера ВР, нынешняя система установления праздников разрознена: одни даты вводились указами президента, другие — постановлениями парламента или решениями правительства. Это привело к тому, что многие профессиональные праздники пересекаются между собой или совпадают со скорбными днями.

«Я очень хорошо помню, когда в Верховной Раде меняли статью 73 и с 9 мая мы переносили вместе с Европой на 8 мая, когда чтили память жертв погибших во Второй мировой войне. Но это идеологические вещи, которые мы должны привести в порядок», — отметил Стефанчук.

В то же время, председатель Верховной Рады заверил, что реформа не имеет целью сократить количество выходных или ограничить отдых граждан. Речь идет о системной работе во избежание нелогических совпадений.

«Это не о том, что праздников станет меньше. Это об упорядочении и создании единой календарной карты», — отметил Руслан Стефанчук.

Когда ждать перемен

По словам Руслана Стефанчука, для разработки соответствующего законопроекта уже была создана специальная рабочая группа. Следующим этапом станет масштабное совещание. Ее запланировали на 26 декабря. В нем примут участие представители Офиса президента, правительства, НАН Украины, Института национальной памяти и общественные активисты. Результатом этого сотрудничества должен стать закон, четко разграничивающий государственные праздники, памятные дни и дни скорби на национальном уровне.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявлял, что в Украине готовят предложения по определению новых и логических подходов к праздничным и особым дням нашего календаря. По словам украинского лидера, нужно все упорядочить.