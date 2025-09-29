Украинцам грозят штрафы за "старые" паспорта: кто должен обменять на ID-карту

ID-карта / © ТСН.ua

Украинцев предупредили о штрафах за несвоевременное обновление паспортов старого образца. Государственная миграционная служба напоминает: владельцы паспортов-книжечек рискуют получить административное наказание, если не придерживаются установленных сроков.

Об этом свидетельствует информация на сайте ГМС.

Обязательно ли менять паспорт-книжечку на ID-карту?

В ГМС Украины отмечают, что паспорт-книжечка остается действующим и не имеет срока действия. Поэтому менять его на ID-карту принудительно не нужно — достаточно вовремя обновлять фото.

Впрочем, обмен паспорта-книжечки на ID-карту становится обязательным в нескольких случаях:

если истек месяц для вклеивания фото;

в случае повреждения, утери или кражи документа;

в случае изменения личных данных (например, фамилии).

Какое наказание за просроченный паспорт?

По статье 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях, использование просроченного паспорта влечет за собой:

предупреждение в случае первого нарушения;

штраф от 17 до 51 грн — за повторное нарушение в течение года.

Новые сроки оформления паспортов

Кабинет министров Украины принял решение сократить сроки срочного изготовления документов. Теперь обмен или восстановление утраченного паспорта будет длиться семь рабочих дней вместо 10.

Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук уточнил, что это касается только срочных случаев. Первичное оформление документов, как и раньше, осуществляется в стандартные сроки.

Когда вклеивать новое фото в паспорт?

В паспорте-книжечке фотографию обязательно нужно обновлять в 25 и 45 лет. На это законодательство дает один месяц со дня рождения.

Если пропустить этот срок, документ будет считаться недействительным, а владелец может получить штраф до 51 грн.

К слову, украинцы должны завершить оцифровку своих бумажных трудовых книжек до 10 июня 2026 года. Несвоевременный перевод документов в электронный формат может привести к неприятным последствиям: сокращению страхового стажа, его частичной потере и задержкам при оформлении пенсии.