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Украинцам хотят дать «право на забвение»: что оно означает и кому не достанется
«Удалить прошлое из сети»: в Украине вводят «право на забвение», но воспользоваться им смогут не все граждане.
В новой редакции Гражданского кодекса предусмотрено «право на забвение». Оно дает украинцам возможность требовать удаления определенной информации о себе из социальных сетей и баз данных после истечения соответствующего срока. Однако это право будет доступно не для всех.
Об этом рассказал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, передают Новости.LIVE.
«В чем суть этого права: если кто-то из физических лиц в какой-то период совершил какие-то действия, с которыми он не хочет, чтобы фиксировалась информация, связанная с ним, через определенный период это лицо может потребовать изъятия этой информации», — пояснил спикер ВР.
Стефанчук заверил, что это право полностью совпадает с нормами ЕС. У ЕС право на удаление персональных данных уже предусматривает GDPR (Общий регламент о защите данных). Она также имеет исключения, в частности для защиты свободы слова и информации.
Ранее Руслан Стефанчук рассказал, что в Украине планируют закрепить правило, согласно которому человек в свой выходной или в нерабочее время не будет обязан ответить на рабочие сообщения или звонки.
Напомним, что весной этого года Верховная Рада приняла проект нового Гражданского кодекса в первом чтении. Почему документ на 800 страниц вызвал протесты, разбиралась ТСН.
В частности, украинцев больше всего волновали вещи, напрямую касающиеся личной жизни: развод, заключение брака, «возвращение» фамилии и даже «статус помолвки».