Украинцам массово приходят опасные письма от "налоговой": как распознать мошенников

Государственная налоговая служба Украины зафиксировала массовую рассылку фейковых электронных писем о «финансовых проверках». Злоумышленники таким образом пытаются получить удаленный доступ к компьютерам украинцев и могут заразить их вредоносным программным обеспечением.

Об этом ГНС сообщила на своем официальном сайте.

Налогоплательщики начали массово получать фейковые электронные письма, которые якобы поступают от налоговой службы. В теме таких сообщений указывается о «финансовой проверке», связанной с легализацией средств.

На самом деле эти письма не имеют никакого отношения к налоговой службе. Они присылаются с неофициальных адресов и содержат ссылки или вложения с вредоносным программным обеспечением.

«Будьте осторожны — открытие таких файлов может привести к заражению компьютера и предоставлению злоумышленникам скрытого доступа к нему», — предостерегли в ГНС.

Как распознать мошеннические письма?

В ведомстве отмечают: у всех официальных электронных адресов ГНС домен @tax.gov.ua, а основная почта службы — post@tax.gov.ua. Письма с других доменов являются явным признаком подделки.

Такие сообщения обычно содержат вложения в форматах .pdf, .zip, .rar, а также файлы с расширениями .exe или .scr. Именно через них злоумышленники пытаются заставить пользователя открыть вредоносный файл.

Чаще всего в таких вложениях скрыто программное обеспечение, которое позволяет получить удаленный доступ к устройству пользователя.

Специалисты призывают придерживаться базовых правил кибергигиены:

не открывать подозрительные вложения,

внимательно проверять адрес отправителя,

не доверять даже знакомым контактам без дополнительного подтверждения.

К слову, ранее украинцев предупредили о мошенниках, которые выдают себя за сотрудников Monobank, чтобы похитить средства. Злоумышленники звонят с номеров +380443250316 и +380445924076, заявляя о «подозрительном входе» и попытке списания кредита. Пользователей заставляют нажать кнопку «списание» якобы для блокировки операции, параллельно выспрашивая баланс карты и персональные данные.