Украинцам могут отказать в выдаче паспорта-книжки вместо ID-карты: что нужно знать

Украинские паспорта / © УНІАН

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Украинцы могут получить отказ в оформлении паспорта гражданина Украины в виде книжечки вместо ID-карты. Причина заключается в том, что выдача документа образца 1994 года регулируется особым правовым порядком и, в частности, предполагает наличие решения суда, обязывающего Государственную миграционную службу оформить и выдать такой паспорт. Одного лишь желания гражданина пользоваться документом старого образца недостаточно.

Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета», объясняя особенности оформления паспортов-книжек, основания для отказа и случаи, когда украинцы могут и в дальнейшем пользоваться документами старого образца.

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Можно ли получить паспорт-книжку вместо ID-карты?

Несмотря на введение ID-карт, паспорта гражданина Украины образца 1994 года остаются действительными. Законодательство не обязывает украинцев массово заменять ранее выданные паспорта-книжки на пластиковые документы с электронным носителем.

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В то же время оформление новых паспортов старого образца сопряжено с определенными ограничениями. В частности, в соответствии с постановлением Кабинета Министров № 302, Государственная миграционная служба оформляет и выдает паспорта-книжечки гражданам, в отношении которых имеется судебное решение, вступившее в законную силу и обязывающее ведомство выдать документ именно такого образца.

Данное требование касается как первоначального оформления паспорта-книжки, так и его замены в случаях, предусмотренных специальным порядком.

Таким образом, гражданин не может просто обратиться в миграционную службу с заявлением о замене действующей ID-карты на паспорт-книжку, ссылаясь исключительно на собственное желание.

В каких случаях может быть отказано в выдаче документа

Законодательство предусматривает несколько оснований, по которым миграционная служба может отказать в оформлении или выдаче паспорта гражданина Украины образца 1994 года.

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В частности, отказ может быть вынесен лицам, не имеющим гражданства Украины, а также заявителям, которые на момент обращения уже имеют действующий паспорт и не подпадают под предусмотренные законом исключения для его замены.

Основанием для отрицательного решения может стать и несоответствие сведений, предоставленных заявителем, информации, содержащейся в Едином государственном демографическом реестре, паспортных картотеках и других официальных источниках.

Кроме того, миграционная служба вправе отказать, если:

заявитель не представил все необходимые документы или не устранил их недостатки в установленный срок;

личность не удалось установить по результатам процедуры идентификации;

документы подает представитель, который не подтвердил надлежащим образом свои полномочия;

орган, в который обратилось лицо, не имеет полномочий оформлять или выдавать соответствующий документ;

заявитель умер или был объявлен умершим.

В то же время отказ не может быть произвольным: он должен основываться на конкретных обстоятельствах и соответствовать требованиям паспортного законодательства.

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Что изменилось в процедуре оформления паспортов-книжек

Дополнительные процедурные уточнения были внесены в Временный порядок оформления и выдачи паспортов образца 1994 года, утвержденный приказом МВД № 456.

Соответствующий приказ МВД № 952, принятый в октябре 2026 года, вступил в силу 6 ноября. Он предусматривает уточнение процедур проверки документов, установления личности по фотографии, проверки персональных данных и других этапов оформления паспорта.

Эти изменения касаются практических аспектов работы миграционной службы и процедуры подтверждения личности заявителя.

Можно ли восстановить утерянный паспорт-книжечку

Для граждан, у которых утерян паспорт старого образца или документ был похищен, предусмотрены особые правила.

В таком случае оформление нового паспорта-книжечки также происходит по специальной процедуре. Однако есть важное исключение: если утерянный или похищенный паспорт ранее был выдан на основании судебного решения, повторно получать такое решение для оформления документа вместо утерянного не требуется.

При этом заявитель должен предоставить документы, необходимые для подтверждения обстоятельств утери или кражи паспорта, а также для установления своей личности.

Если в ходе проверки предоставленные сведения не подтвердятся или идентифицировать заявителя не удастся, миграционная служба может отказать в выдаче нового документа.

Нужно ли менять старый паспорт на ID-карту

Украинцы, у которых уже есть паспорт-книжечка образца 1994 года, могут продолжать им пользоваться. Законодательство не устанавливает общей обязанности заменять такие документы на ID-карты.

В то же время для паспортов старого образца сохраняется требование вклеивать новые фотографии по достижении 25 и 45 лет.

На период военного положения действуют специальные правила. В частности, в соответствии с постановлением Кабинета Министров № 1202, паспорта-книжки, в которые не были вклеены фотографии после достижения 25 или 45 лет, продолжают удостоверять личность и подтверждать гражданство Украины, если установленный срок вклеивания наступил за 30 дней до 24 февраля 2022 года или после этой даты.

В таких случаях вклеить фотографию или обменять паспорт необходимо в течение 30 календарных дней после прекращения или отмены военного положения.

Напомним, что в Украине после смены фамилии в связи с вступлением в брак не требуется обновлять все документы. Обязательной переоформке подлежат украинский и заграничный паспорта, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации автомобиля, а также данные в налоговой службе и банках.

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