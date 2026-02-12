ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
356
Время на прочтение
1 мин

Украинцам могут разрешить игнорировать рабочие сообщения: что известно

Украинцам должны обеспечить право на информационное спокойствие в выходные, праздничные дни и в отпуске. Да, сотрудник сможет законно не учитывать сообщения с работы в это время.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Работа

Работа / © Credits

Украинцам могут разрешить не отвечать на рабочие сообщения в выходные, во время праздников и в отпуске. За нарушение не может быть привлечения к дисциплинарной ответственности.

Об этом говорится в проекте Гражданского кодекса Украины.

Покой в выходные: что известно

Как говорится в проекте, человек имеет гарантированное право на информационное спокойствие. Речь идет о возможности не участвовать в рабочих, служебных, профессиональных и/или других коммуникациях. Эта норма включает нерабочее время, выходные, праздничные дни, во время пребывания в отпуске или вне времени, определенного договором.

«Осуществление физическим лицом права на информационное спокойствие не может быть основанием для привлечения работника к дисциплинарной ответственности, ухудшению условий труда, лишению премий или любым другим негативным последствиям», — говорится в кодексе.

Впрочем, человека могут привлекать в нерабочее время, но только в исключительных случаях, определенных законом:

  • угроза нацбезопасности

  • обеспечение общественного порядка

  • здравоохранение населения

  • предотвращение чрезвычайных, аварийных ситуаций

  • риск нанесения вреда жизни и здоровью других лиц

  • в вариантах, определенных контрактом.

Ранее мы рассказывали, за кем охотятся работодатели 2026 года.

Да, сегодня на пике — рабочие специальности.

«Если у человека есть практические навыки или перспектива научиться на слесаря, сварщика или смежную профессию — это сейчас большой плюс», — отмечает руководитель платформы OLX Работа Мария Абдуллина.

Дата публикации
Количество просмотров
356
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie