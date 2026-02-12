- Дата публикации
Украинцам могут разрешить игнорировать рабочие сообщения: что известно
Украинцам должны обеспечить право на информационное спокойствие в выходные, праздничные дни и в отпуске. Да, сотрудник сможет законно не учитывать сообщения с работы в это время.
Украинцам могут разрешить не отвечать на рабочие сообщения в выходные, во время праздников и в отпуске. За нарушение не может быть привлечения к дисциплинарной ответственности.
Об этом говорится в проекте Гражданского кодекса Украины.
Покой в выходные: что известно
Как говорится в проекте, человек имеет гарантированное право на информационное спокойствие. Речь идет о возможности не участвовать в рабочих, служебных, профессиональных и/или других коммуникациях. Эта норма включает нерабочее время, выходные, праздничные дни, во время пребывания в отпуске или вне времени, определенного договором.
«Осуществление физическим лицом права на информационное спокойствие не может быть основанием для привлечения работника к дисциплинарной ответственности, ухудшению условий труда, лишению премий или любым другим негативным последствиям», — говорится в кодексе.
Впрочем, человека могут привлекать в нерабочее время, но только в исключительных случаях, определенных законом:
угроза нацбезопасности
обеспечение общественного порядка
здравоохранение населения
предотвращение чрезвычайных, аварийных ситуаций
риск нанесения вреда жизни и здоровью других лиц
в вариантах, определенных контрактом.
Ранее мы рассказывали, за кем охотятся работодатели 2026 года.
Да, сегодня на пике — рабочие специальности.
«Если у человека есть практические навыки или перспектива научиться на слесаря, сварщика или смежную профессию — это сейчас большой плюс», — отмечает руководитель платформы OLX Работа Мария Абдуллина.