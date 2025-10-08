Украинцам на год дают бесплатный доступ к Google AI Pro, но есть одно условие

Гугл / © Pixabay

Реклама

Студенты украинских ВУЗов в возрасте от 18 лет могут получить годовую бесплатную подписку на Google AI Pro, включающую инструменты Gemini 2.5 Pro, Deep Research, NotebookLM и другие.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки Украины.

Что входит в этот пакет и как им пользоваться

Gemini 2.5 Pro — ваш личный помощник в учебе. Здесь есть неограниченный чат, помощь с домашними заданиями и эссе, а также возможность загружать изображения для анализа. Представьте: вопросы, которые раньше занимали часы, теперь можно решить за несколько минут.

Deep Research — настоящий «детектив» для студентов. Он самостоятельно просматривает сотни источников, отбирает самое важное и составляет структурированный отчет для курсовых, рефератов или исследований. Это экономит кучу времени и делает обучение значительно эффективнее.

NotebookLM — ваш персональный ассистент для организации знаний. Здесь можно упорядочить конспекты, идеи и записи, а благодаря пятикратному расширению аудио- и видеообзоров материал запоминается еще быстрее.

Veo 3 — инструмент для создания коротких видео на 8 секунд из текста или фото. Идеально подходит для презентаций, учебных проектов и креативных задач.

Jules — ИИ-помощник для программирования, который помогает студентам ИТ-специальностей автоматически исправлять ошибки в коде и создавать новые функции.

2 ТБ облачного хранилища в Google Диске, Gmail и Google Фото. Места хватит для всех конспектов, проектов, фотографий и документов — никаких компромиссов.

Как получить доступ

Активировать годовую подписку можно до 9 декабря 2025 года .

Для этого нужно пройти простую верификацию и заполнить регистрационную форму по ссылке.

Напомним, ранее мы писали о том, что Google обновил приложение YouTube для iPhone, и теперь оно будет работать только на устройствах с iOS 16и более новыми версиями. Начиная с релиза 20.22.1, старые модели iPhone окончательно потеряли поддержку последних версий видеосервиса.