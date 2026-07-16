Михаил Федоров о нуждах армии и подходе Сырского

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Сдерживание российского наступления является результатом сознательного решения самих украинцев защищать страну, а не следствием авторитарного стиля руководства. Это подчеркнул министр обороны Михаил Федоров во время брифинга, когда комментировал роль Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в поддержании устойчивости фронта.

В частности, Федоров заявил, что Сырский — это человек, который «сидит сверху с дубинкой» и гонит людей защищать страну.

Украинцам не нужен сверху человек с дубинкой

«Украинцам не нужен сверху человек с дубинкой, который будет его совать на первую линию», — заявил Федоров.

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По словам главы оборонного ведомства, военные лично берут на себя ответственность и риски, поскольку четко понимают, что защищают собственные семьи.

В связи с этим для защитников ключевым является уважение, нормальные контракты, определенные сроки службы, реальная возможность перевода, социальная поддержка и командиры, которые слушают своих людей.

Министр подчеркнул, что армия должна кардинально изменить подход к военнослужащим — дать им больше свободы и поддержать развитие лидерства.

Скандал из-за увольнения Федорова завел Раду в тупик

Напомним, в Верховной Раде остается неопределенной ситуация с голосованием за назначение Игоря Клименко новым министром обороны. По словам народных депутатов Алексея Гончаренко и Ярослава Железняка, вопрос сегодня могут вообще не вынести на рассмотрение, ведь в парламенте пока не хватает необходимого количества голосов, а окончательное решение ожидается ближе к вечеру.

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Как отмечает журналист Евгений Плинский, претензий к самому кандидату у нардепов нет, однако они не готовы идти наперекор обществу. На позицию парламента будут влиять масштабы публичного недовольства, реакция Офиса Президента и позиция руководителей фракций.

Причиной такой ситуации стала масштабная волна поддержки Михаила Федорова, который накануне вечером подтвердил свою отставку с должности главы Минобороны. Решение о его увольнении вызвало волну протестов и митингов по всей Украине — в частности, в Киеве, Львове, Одессе и других городах.

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