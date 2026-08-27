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- Украина
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Украинцам обещают 5300 грн доплаты к пенсиям, но это ловушка: важное предупреждение
Мошенники придумали новую схему, нацеленную на пенсионеров: людям обещают несуществующую доплату к пенсии в размере до 5300 гривен, чтобы выманить данные карты.
Мошенники распространяют в мессенджерах и соцсетях ложную информацию о якобы новых дополнительных выплатах к пенсиям в размере от 3200 до 5300 грн в зависимости от региона проживания и трудового стажа.
Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.
Чтобы ввести людей в заблуждение и внушать доверие, злоумышленники используют логотипы, элементы дизайна и визуальный стиль, похожие на официальную символику государственных органов.
Для получения якобы выплат пользователям предлагают перейти по ссылке и подтвердить область проживания или пройти идентификацию. В сообщениях также используются формулировки, которые создают ощущение срочности, чтобы человек не успел проверить информацию.
В Госспецсвязи подчеркнули, что на самом деле — это мошенническая схема. Ее цель — заставить пользователя перейти по ссылке на фишинговый сайт и ввести персональные данные.
Как защититься от мошенников
проверять информацию о выплатах только на официальных ресурсах государственных органов с доменом gov.ua
не переходить по подозрительным ссылкам из Telegram-каналов, социальных сетей или SMS-сообщений
не вводить данные платежных карт на неизвестных сайтах
не поддаваться эмоциональному давлению и призывам действовать немедленно, в том числе сообщениям с формулировками «срочно», «только сегодня» или «успейте получить»
Ранее сообщалось, что аферисты от имени СБУ обвиняют украинцев в государственной измене и требуют деньги за «закрытие дела». Чтобы манипуляция выглядела убедительно, преступники посылают в мессенджеры поддельные служебные удостоверения, выписки из реестров или другие фальшивые официальные документы. После создания стрессовой ситуации жертве предлагают «решить вопрос» — перевести средства для закрытия дела или избегания уголовной ответственности.