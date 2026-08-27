Украинцам обещают 5300 грн доплаты к пенсиям, но это ловушка: важное предупреждение

Мошенники обещают пенсионерам доплату до 5300 грн

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Мошенники распространяют в мессенджерах и соцсетях ложную информацию о якобы новых дополнительных выплатах к пенсиям в размере от 3200 до 5300 грн в зависимости от региона проживания и трудового стажа.

Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

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Чтобы ввести людей в заблуждение и внушать доверие, злоумышленники используют логотипы, элементы дизайна и визуальный стиль, похожие на официальную символику государственных органов.

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Для получения якобы выплат пользователям предлагают перейти по ссылке и подтвердить область проживания или пройти идентификацию. В сообщениях также используются формулировки, которые создают ощущение срочности, чтобы человек не успел проверить информацию.

В Госспецсвязи подчеркнули, что на самом деле — это мошенническая схема. Ее цель — заставить пользователя перейти по ссылке на фишинговый сайт и ввести персональные данные.

Как защититься от мошенников

проверять информацию о выплатах только на официальных ресурсах государственных органов с доменом gov.ua

не переходить по подозрительным ссылкам из Telegram-каналов, социальных сетей или SMS-сообщений

не вводить данные платежных карт на неизвестных сайтах

не поддаваться эмоциональному давлению и призывам действовать немедленно, в том числе сообщениям с формулировками «срочно», «только сегодня» или «успейте получить»

Ранее сообщалось, что аферисты от имени СБУ обвиняют украинцев в государственной измене и требуют деньги за «закрытие дела». Чтобы манипуляция выглядела убедительно, преступники посылают в мессенджеры поддельные служебные удостоверения, выписки из реестров или другие фальшивые официальные документы. После создания стрессовой ситуации жертве предлагают «решить вопрос» — перевести средства для закрытия дела или избегания уголовной ответственности.

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